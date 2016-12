Star del web denuncia i social: "Ma quali addominali, ecco cosa c'è dietro"

"Senza rendermene conto - ha raccontato Essena O'Neil - ho dimenticato la mia vita da adolescente per diventare un'adepta dei social". La ragazza dall'età di 12 anni ha iniziato a costruire la sua immagine su Instagram e Youtube e in poco tempo ha ricevuto l'attenzione di moltissime persone: "Non ne ero cosciente ma ho ingannato molta gente".



La ragazza ha denunciato che dietro le immagini perfette c'è una manipolazione degli scatti che vengono ripetuti centinaia di volte prima di arrivare a quello che sarà pubblicato. "Tutto è orchestrato per avere l'approvazione del pubblico, un numero maggiore di visite e follower". E la continua ricerca di consensi l'ha resa insicura e le ha fatto perdere il contatto con la realtà.



Essena O'Neil ha così deciso di cancellare oltre 2.000 foto dal suo profilo Instagram, ha cambiato il nome del suo account in "Social media is not real life" e negli scatti rimasti ha scritto nuove didascalie nelle quali descrive cosa c'è dietro l'immagine: dalle pressioni subite, a quanto ha guadagnato, fino a parlare delle tecniche per apparire perfetta come trattenere il respiro per tirare in dentro la pancia e far sembrare più pieno il decollétè.



La modella infine ha lanciato un monito ai suoi follower: "Non lasciatevi vendere qualcosa di differente".