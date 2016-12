Stamina, da governo Georgia stop ad attività Vannoni

La società di Davide Vannoni non potrà operare in Georgia: lo ha stabilito il governo georgiano dopo avere ricevuto dall'Italia la documentazione richiesta sulla sua vicenda e sulle sue attività. Lo scorso luglio si era diffusa la notizia che alcune famiglie e pazienti italiani, che in passato avevano condotto la battaglia per utilizzare il metodo Stamina, si erano recati al Mardaleishvili Medical Centre di Tbilisi per effettuare le infusioni.