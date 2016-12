Sri Lanka, violenze pre elezioni

L'organizzazione di difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato i diversi incidenti di violenze e irregolarità in Sri Lanka, dove lunedì si vota per il rinnovo del Parlamento nazionale. "Le autorità cingalesi - si legge in un comunicato - devono assicurare la sicurezza degli elettori e dei partiti da attacchi, minacce e intimidazioni".