Sri Lanka, 24enne reporter del Financial Times ucciso da un coccodrillo

Si stava lavando le mani in un corso d'acqua, in una zona infestata da coccodrilli nei pressi di Arugam Bay, spiaggia frequentata dai surfisti, quando è comparso improvvisamente uno dei grossi rettili che lo ha prima attaccato e poi trascinato nel fiume. Il tutto sotto gli occhi degli amici con cui era andato in vacanza in Sri Lanka. E' questa la tragica fine del 24enne reporter britannico del Financial Times Paul Stewart McClean. Il corpo è stato recuperato dopo ore di ricerche.