Srebrenica, Vucic a commemorazioni

Ci sarà anche il premier serbo Aleksandar Vucic a Srebrenica, sabato prossimo, per le commemorazioni ufficiali per il 20.mo anniversario del massacro di ottomila musulmani ad opera delle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic. Lo ha annunciato lo stesso Vucic parlando a Belgrado, spiegando che "la politica della Serbia è di porgere la mano. Noi serbi siamo per la riconciliazione ma non accettiamo umiliazioni".