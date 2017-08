Squilibrato aggredisce soldatessa antiterrorismo in Francia: preso

Un 50enne squilibrato è stato arrestato martedì sera a Lione, in Francia, dopo avere cercato di aggredire una soldatessa in servizio di pattuglia antiterrorismo. L'aggressore ha avvicinato la donna e ha cercato di strangolarla, ma lei è riuscita a tenerlo a distanza fino all'arrivo della polizia, che l'ha arrestato. L'uomo, senza precedenti penali, è stato quindi ricoverato in un centro psichiatrico.