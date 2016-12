Spose della jihad? Tre cecene truffano l'Isis

Sono tra i fenomeni mediatici del momento: giovani donne di differenti nazionalità, anche neoconvertite all'Islam, che abbracciano la causa della jihad e decidono di partire per la Siria per sposare combattenti e arruolarsi a loro volta nell'Isis. Non dovevano, però, essere troppo convinte di farlo oppure hanno giocato un brutto tiro al Califfato le tre cecene che si sono fatte inviare il denaro per raggiungere in Siria i promessi sposi e che poi, però, non sono mai partite per convolare a giuste nozze.

Sono rimaste a Grozny le tre adolescenti cecene che, contattate due mesi fa sui social network dai reclutatori di spose per gli uomini neri dell'Isis, sono riuscite a truffare il Califfato Islamico.



Le giovani avevano espresso la loro disponibilità a sposare un guerrigliero, ma hanno dichiarato che purtroppo non avevano soldi per partire. Allora, erano stati inviati loro, attraverso Internet, 3.300 dollari per il viaggio solo andata verso la Siria. Problema risolto, dunque, e bagaglio pronto per immolarsi alla causa della jihad? Niente affatto: le tre sono rimaste nel loro Paese, cancellando i loro profili social.



La polizia cecena ora indaga su due differenti fronti: da una parte le tre sono sospettate di far parte di un gruppo di truffatori che avrebbe messo a segno già diverse truffe via web, dall'altra si indaga per i presunti legami con organizzazioni terroristiche.