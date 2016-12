Spianata moschee a Gerusalemme, l'Unesco condanna Israele

"Invece che puntare a ridurre le tensioni - afferma il comunicato del ministero degli Esteri israeliano - gli autori della risoluzione stanno lavorando per alimentare le fiamme nella regione, facendo ricorso ad una retorica religiosa irresponsabile e distorcendo la Storia".



Dopo aver menzionato l'incendio doloso appiccato nei giorni scorsi da palestinesi alla Tomba di Giuseppe di Nablus (un luogo sacro all'ebraismo) il ministero conclude: "I profondi legami ebraici ai luoghi santi di Gerusalemme e delle sue vicinanze sono innegabili e nessuna decisione dell'Unesco potrà alterarli".



La condanna dell'Unesco - L'Unesco non ha al momento fornito alla stampa un testo ufficiale della risoluzione, precisa l'emittente, ma l'informazione è stata confermata anche da fonti arabe.



Nel documento è stato escluso "un passaggio che definiva il muro del pianto come parte integrante della moschea di Al Aqsa, e quindi luogo di culto islamico". Il paragrafo eliminato era stato proposto da un gruppo di Paesi musulmani, ma nei giorni scorsi aveva ricevuto forti critiche sia dal governo israeliano sia dagli stessi vertici dell'Unesco. La parte approvata include invece una condanna sulle restrizioni alla libertà di culto sulla spianata delle Moschee, e di altre azioni di Israele legate alla tutela del sito.



Ancora una giornata di aggressioni - Non si fermano le aggressioni ai danni di israeliani. Una soldatessa è stata pugnalata nella zona di Ramallah (Cisgiordania) e il suo assalitore palestinese è stato subito ucciso da colpi d'arma da fuoco. Una portavoce della polizia israeliana ha spiegato che "i terroristi" erano due: uno di essi "è stato neutralizzato", l'altro è stato preso in custodia dall'esercito. Trafitta al collo da una pugnalata, la soldatessa - secondo i media - versa in condizioni gravi.



Due razzi lanciati da Gaza - Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele. Lo dice la tv Canale 10, secondo cui il primo è esploso in una zona aperta del Neghev occidentale senza né danni né vittime. Il secondo sarebbe ricaduto dentro Gaza.