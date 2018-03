Spia russa avvelenata, Scotland Yard: "Primo contatto con nervino sulla porta di casa"

L'affare Skripal, per Mosca, è "una enorme provocazione politica" e vi sono gli estremi per vedere la mano dei "servizi speciali britannici". Ora sta a Londra provare il contrario. Altrimenti la Russia considererà l'intera faccenda "un attentato alla vita di suoi concittadini". E, intanto, vanno avanti le indagini.



Secondo Scotland Yard il contatto con l'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa e la figlia Yulia è avvenuto nella casa di Salisbury, dove la massima concentrazione della sostanza tossica è stata trovata sulla porta d'entrata. In terra britannica, dunque.



Mentre la premier Theresa May ha elogiato il presidente Usa Donald Trump per la decisione di espellere ben 60 diplomatici russi e ha condiviso con lui l'apprezzamento per le espulsioni decise da 26 Paesi, il Cremlino ha assicurato che la sua risposta "arriverà a tempo debito" e che tutto sarà organizzato in modo da "rispettare gli interessi della Russia".