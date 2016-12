21 dicembre 2014 Spettacolare incidente in Spagna, agente sbalzato su altra corsia: "miracolato" L'episodio è accaduto in Spagna, dove una volante era intervenuta in autostrada per segnalare un incidente avvenuto precedentemente Tweet google 0 Invia ad un amico

18:01 - Nonostante vedendo le immagini possa apparire quasi impossibile, l'uomo, un agente della Guardia Civil, colpito e sbalzato sull'asfalto, non ha riportato gravi ferite. L'episodio è accaduto in Spagna, dove una volante era intervenuta in autostrada per segnalare un incidente avvenuto precedentemente. Una macchina però è sopraggiunta ad alta velocità centrando l'auto di servizio e l'agente che è stato colpito e sbalzato sull'altra carreggiata.