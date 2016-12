In Italia rischio disastri più alto rispetto agli altri big europei

Il rischio che una calamità naturale come un terremoto o un'inondazione si trasformi in un vero e proprio disastro per la popolazione è più alto in Italia che negli altri grandi Paesi dell'Occidente. Lo rivela il World Risk Report 2016, stilato dagli esperti dell'Istituto per l'ambiente e la sicurezza umana dell'Università delle Nazioni Unite. Nel rapporto, oltre che la "predisposizione naturale" di un territorio, vengono presi in esame anche altri fattori, come le condizioni delle infrastrutture, la logistica e altri fattori socio-economici, utilizzati per calcolare anche il tipo di risposta che, almeno sulla carta, è possibile dare all'emergenza.