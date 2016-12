Strage Orlando, veglia notturna dopo la strage nel club gay

Manifestazioni di sostegno alle vittime della strage di Orlando, in Florida, sono state compiute in tutto il Paese: una veglia segnata da momenti di grande commozione ha avuto luogo dopo il massacro compiuto nel club gay Pulse. A sparare, uccidendo 50 persone e ferendone 53, è stato Omar Mateen, 29 anni, cittadino americano di origini afghane. Su di lui l'Fbi indagò due volte per terrorismo.