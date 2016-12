Strage Orlando, Tony Award a lutto: "L'dio non vincerà mai"

I Tony Award, giunti alla 70esima edizione, sono andati in scena listati a lutto dopo la strage di Orlando. "L'odio non vincerà mai. Il teatro è un luogo in cui ogni razza, fede, sessualità e genere sono uguali, sono benvenuti, e questo show ne è un simbolo e una celebrazione. Noi siamo gli Oscar ma con diversità", ha detto il presentatore James Carden. I Tony Award sono considerati l'equivalente degli Academy Award di Broadway.