Strage Orlando, rinviato evento elettorale della Clinton con Obama

Dopo la strage di Orlando, è stato cancellato e rinviato a data da destinarsi l'evento elettorale previsto per mercoledì a Green Bay, in Wisconsin, che avrebbe visto fianco a fianco la candidata democratica Hillary Clinton e Barack Obama per la prima volta da quando il presidente ha ufficializzato il suo endorsement per l'ex segretario di Stato. Lo staff della Clinton ha comunicato che l'evento verrà riprogrammato.