Strage Orlando, musulmano dona il sangue ai sopravvissuti e diventa un simbolo sul web

Non ci ha pensato due volte e, nonostante il Ramadan che gli impediva di bere e mangiare, ha donato il sangue per aiutare i sopravvissuti e i feriti della strage di Orlando. Mahmoud ElAwadi, 36enne, musulmano, emigrato dall'Egitto negli Stati Uniti, ha pubblicato su Facebook la foto del prelievo con un forte messaggio di solidarietà, che ha fatto il giro del mondo, diventando virale: "Il mio sangue è uguale a quello di tutti".

Mahmoud è rimasto in piedi per ore sotto al sole ad attendere il proprio turno per donare il sangue a chi era rimasto coinvolto nella sparatoria in Florida: "Era il minimo che potessi fare per i nostri amici americani" ha scritto sul social network.