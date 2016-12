Strage Orlando, Hillary Clinton: via armi da guerra da nostre strade

"Dobbiamo tenere le armi, come quelle usate la scorsa notte, lontano dalle mani di terroristi e altri violenti criminali. Questa è la sparatoria di massa peggiore degli Stati Uniti e ci ricorda ancora una volta che non c'è posto per le armi da guerra sulle nostre strade". Lo si legge in una nota diffusa da Hillary Clinton sulla strage di Orlando, in cui la candidata democratica sottolinea come si sia trattato di un "atto di terrore e odio".