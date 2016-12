Strage Orlando: 12 cani sono arrivati da tutto il Paese per portare conforto ai superstiti della sparatoria

Un gruppo di cani, addestrati per aiutare le persone a superare momenti drammatici, è arrivato in Florida da tutti gli Stati Uniti per portare conforto ai superstiti e alle famiglie delle vittime della sparatoria di Orlando, dove un killer ha ucciso 49 persone e causato 53 feriti. I 12 cuccioli sono coordinati dalla Charities Lutheran Church di Chicago. Solo nel primo giorno hanno visitato 300 persone.