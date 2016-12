Strage di Orlando, l'Onu avverte gli Usa: si adottino misure adeguate per il controllo delle armi

Dopo la strage di Orlando in una discoteca gay, l'Alto Commissario Onu per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein ha esortato gli Stati Uniti ad adottare serie misure per il controllo delle armi. L'organizzazione ha chiesto agli Usa di rispettare l'obbligo di proteggere i propri cittadini da "attacchi violenti spaventosamente banali ma prevenibili e che risultano direttamente collegati a un insufficiente controllo delle armi".