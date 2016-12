Orlando, Trump: dare agli americani mezzi per difendersi. Clinton: non cadiamo in trappola lobby armi

"Bisogna assicurare che gli americani possano avere i mezzi per difendersi in questa era di terrore". Lo detto Donald Trump annunciando che incontrerà la Nra , la potente lobby delle armi da fuoco. "Se eletto sospenderò l'immigrazione da quelle aree che hanno legami con il terrorismo. Abbiamo permesso alla sua famiglia di venire qui", ha aggiunto il candidato repubblicano parlando de l killer di Orlando . Clinton: "Non cadiamo in trappola della lobby".

Trump: Clinton non sa cosa sia islam radicale - Trump ha poi attaccato la Clinton. "Non ha idea di cosa sia l'Islam radicale", ha detto il tycoon commentando la strage avvenuta sabato notte a Orlando, in Florida, in cui sono state uccise 49 persone e altre 53 sono state ferite da un giovane americano di origine afgana che ha fatto irruzione in un night club per gay.



Hillary: "Fermare lupi solitari sarà la mia priorità" - Non si è fatta attendere la risposta della candidata democratica. "Fermare i lupi solitari sarà la mia priorità numero uno", ha detto sottolineando - in polemica con Donald Trump - come "questo è a il momento che gli americani stiano più che mai insieme e uniti", indipendentemente dalla razza o dalla religione.



"Non cadiamo in trappola lobby armi" - "Credo fortemente - ha aggiunto Clinton - che una riforma di buon senso sulla vendita e il possesso delle armi può fare davvero la differenza". La Clinton non ha risparmiato poi critiche all'Fbi. "Se l'Fbi è sulle tue tracce non dovrebbe essere possibile che tu possa acquistare delle armi senza che nessuno ti chieda nulla". Il killer di Orlando, Omar Mateen, era infatti nella lista delle persone sotto il controllo dell'agenzia federale.