Strage di Berlino, terrorista Amri filmato alla stazione di Lione

Amri ripreso a Lione tre giorni dopo la strage - Amri è stato ripreso giovedì pomeriggio alla stazione di Lione, 3 giorni dopo l'attentato che è costato la vita a 12 persone. Stando a quanto emerso, la polizia è sicura che Anis Amri abbia comprato il biglietto del treno per Milano pagandolo in contanti, anche se non si sa ancora quando e come sia entrato in Francia.



Amri è stato ucciso venerdì intorno alle 3 di mattina in uno scontro con la polizia italiana a Sesto San Giovanni, nel Milanese.



I dubbi sul percorso - Sono ancora al vaglio degli inquirenti le immagini di video sorveglianza della stazione di Chambery nella Savoia. Il terrorista ucciso a Milano aveva infatti con sé due biglietti ferroviari con tragitto Lione-Chambery-Milano, ma soltanto uno dei due era stato vidimato, lasciando dubbi sul percorso effettuato dal terrorista.



Queste nuove rivelazioni accentuano gli interrogativi su come sia stato possibile che il terrorista, ricercato dalla polizia di tutta Europa, abbia potuto percorrere più di 1.000 chilometri senza nessun problema.