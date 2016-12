Strage Berlino, polizia: rilasciato il pakistano fermato | Killer ancora in fuga

Non si fermano le indagini sulla strage di Berlino: è stato rilasciato il pakistano fermato per l'attentato con un Tir a Berlino. Lo scrive l'agenzia Dpa citando la procura federale a Karslruhe. Il fermo non è stato tramutato in arresto. Il bilancio è salito intanto a 12 morti, di cui sei di nazionalità tedesca, e 48 feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. Ore d'ansia per un'italiana.