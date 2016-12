Strage Berlino, mercatini di Natale da Bolzano a Londra: aumentate le misure di sicurezza

Inghilterra - Scotland Yard ha annunciato di avere pronti "come precauzione" dei "nuovi piani dettagliati" per la protezione delle persone durante eventi pubblici. Le forze dell'ordine inglesi si starebbero preparando anche contro la minaccia di un mezzo pesante lanciato ad alta velocità contro la folla. Il livello di allerta in Gran Bretagna rimane "severo, con un alta probabilità di attentato terroristico".



Francia - Il presidente Francois Hollande ha rimarcato che l'allarme rimane alto anche in Francia: "Faremo tutto il possibile per mettere in sicurezza tutti i luoghi, inclusi i mercati di Natale". Il primo cittadino francesce ha sottolineato una " intensa cooperazione" con la Germania affermando: "La lotta contro il terrorismo ci riguarda tutti ovunque nel mondo".



Belgio - Il ministro dell'interno Jan Jambon e il Centro di crisi hanno mantenuto invariato il livello di allerta, 3 su un massimo di 4, affermando di non aver modificato le misure di sicurezza. "Anche senza Berlino, sapevamo che il rischio esisteva. L'evento non è di natura tale da modificare le misure di sicurezza prese per i 'soft target' come i mercatini di Natale o le piste di pattinaggio su ghiaccio," ha concluso Jambon.



Germania - "Anche se in queste ore risulta difficile troveremo la forza per vivere come desideriamo in Germania, liberi, insieme e aperti, " ha affermato Angela Merkel. La cancelliera ha, inoltre, sottolineato che i mercatini di Natale continueranno a rimanere aperti.