Strage Berlino, madre di Fabrizia: "Sento che ci ha lasciati"

Autorità tedesche non consentono ancora il riconoscimento - "A mia zia le autorità tedesche ancora non consentono di poter procedere al riconoscimento proprio perché sono ancora in corso le operazioni preliminari mirate a stabilire l'eventuale legame di parentela. In questo momento non possiamo fare altre che pregare e sperare". Lo afferma Danilo Bianchi, cugino di Fabrizia. Sua madre si trova da martedì in Germania dove ha accompagnato il cognato Gaetano.



"Siamo tutti in grande apprensione per conoscere l'esito di questa vicenda. In Germania le procedure in questi casi funzionano diversamente da qui, sono più lunghe e quindi ai familiari non è consentito di vedere la salma per il riconoscimento, se non dopo aver effettuato esami clinici che accertino il legame di parentela", sottolinea il cugino di Fabrizia Di Lorenzo.