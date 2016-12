Strage Berlino, la Farnesina conferma: "Morta Fabrizia Di Lorenzo"

Conosceva 4 lingue, lavorava per 4Flow - Fabrizia Di Lorenzo era tra gli impiegati della 4Flow come esperta di trasporti, addetta per la gestione delle spedizioni. "Mi occupo quotidianamente degli speditori in tutta Europa, in tedesco, inglese, italiano e francese", si legge sul profilo Linkedin della Di Lorenzo, che lavorava alla 4Flow da marzo del 2015.



Gli studi universitari e l'Erasmus - La giovane si era laureata prima a La Sapienza a Roma in mediazione linguistico-culturale, quindi in relazioni internazionali e diplomatiche a Bologna. Di Lorenzo passò anche un periodo Erasmus in Germania, tra il 2006 e 2007, alla Libera università di Berlino (Freie Universitat). Oltre alla 4Flow, lavorò anche a Bosch, sempre nella capitale tedesca, e alla Q-ID, azienda di Forlì.



L'ultimo tweet: "L'Italia bloccata dai dinosauri" - Oltre a Linkedin, Fabrizia era attiva anche su Twitter, con l'account @Bizia e il nome "Fraulen F". Il suo ultimo messaggio risale al 5 dicembre, appena dopo il referendum costituzionale in cui aveva vinto il No. In quell'occasione la giovane, quasi consolando lo sconfitto Matteo Renzi, aveva postato una scena del film "La meglio gioventù". Nella scena, un professore universitario, durante un esame, invita il protagonista Nicola (Luigi Lo Cascio) a lasciare l'Italia, in cui non cambia mai nulla. "Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri: @matteorenzi, peccato presidente!", aveva scritto.