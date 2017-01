Il killer di Berlino in un video: "Veniamo a sgozzarvi come maiali in tutta Europa"

Anis Amri giura fedeltà all'Isis e dichiara di voler vendicare i musulmani uccisi nei raid contro lo Stato islamico: è quanto si vede in un video diffuso dall'agenzia Amaq, network del sedicente Stato islamico , poco dopo l'uccisione del killer di Berlino . A riferirlo è il Site. "Veniamo a sgozzarvi come maiali", dice Amri lanciando un invito "a tutti i fratelli ovunque essi siano": "Vadano a uccidere in tutta Europa i crociati maiali!".



Il video risale a prima dell'attacco, ma è stato pubblicato solo pochi minuti dopo che l'agenzia Amaq ha riconosciuto che l'attentatore di Berlino è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a Milano. Nel filmato il tunisino invita i sostenitori dello Stato islamico a vendicarsi per i "crociati" che bombardano i musulmani. "Invito i miei fratelli musulmani ovunque, state in allerta e combattete sulla via di Dio. Ogni essere umano in grado di combattere, vada a uccidere in tutta Europa i crociati maiali", dice Amri.



Il filmato girato a Berlino - Le immagini sono state girate a Berlino, nel quartiere di Moabit. Come evidenziano i media tedeschi, mostrano sullo sfondo il ponte pedonale di NordHafen, su un canale del fiume Sprea. Nelle vicinanze sono situati un ospedale dell'esercito e diversi ministeri.