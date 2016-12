Berlino, in una rivista jihadista in lingua tedesca l'ispirazione e le istruzioni per l'attacco al mercatino?

"I veicoli sono come coltelli": è questa una delle frasi presenti nelle rivista "Rumiyah", una testata jihadista uscita a settembre in sette lingue tra le quali il tedesco. Come ricostruisce "Die Welt", l'attentatore del mercatino berlinese di Natale potrebbe essersi ispirato proprio a questo volantino dell'Isis che inneggia alla guerra santa e alla presa di Roma.



Pubblicata in contemporanea in inglese, francese, tedesco, turco, indonesiano, pashtun e uyguro, ma non in arabo, con una lunghezza di circa 38 pagine "Rumiyah" si rivolge ai combattenti islamici che vogliono agire anche in contesti non musulmani, così come aveva fatto "Dabiq", già rivista ufficiale dello Stato Islamico, ma molto più corposa (circa 80 pagine).