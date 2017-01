Attentato Berlino, la tv pubblica tedesca: le autorità sapevano di Amri

Le autorità tedesche descrivevano "la pericolosità di Anis Amri ancora il 14 dicembre, 5 giorni prima dell'attentato" a Berlino. A sostenerlo è la tv pubblica tedesca Wdr, secondo cui Amri "aveva frequentato numerose moschee, 12 delle quali nella Ruhr e dalla fine del 2015 faceva il pendolare fra la Ruhr e Berlino". Nella capitale tedesca, era in contatto con 2 uomini per i quali i servizi avevano "indizi di preparazione di un attentato".

Anis Amri, le foto dellʼattentatore di Berlino in Italia 1 di 2 Polizia Polizia Anis Amri, le foto dell'attentatore di Berlino in Italia L'attentatore di Berlino, Anis Amri, immortalato nel suo viaggio in Italia. Prima l'arrivo a Torino: il tunisino è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso presenti nella stazione Porta Nuova della città sabauda. Poi a Milano: in un fotogramma al suo arrivo alla Stazione Centrale, alle 00.58 del 23 dicembre. Due ore più tardi Amri sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo essere passato da Lione e Chambery, prima di arrivare a Torino, il terrorista tunisino si era fermato alla stazione di Bardonecchia, nel Torinese. E' stato inoltre confermato che aveva raggiunto Sesto a bordo di un autobus.

Alle autorità, secondo Wdr, sono noti 8 nomi utilizzati da Amri, e con uno di essi "aveva presentato domanda di asilo a Oberhausen, alla fine di aprile 2016". In teoria "non avrebbe dovuto lasciare il Nordreno-Vestfalia" e "otto giorni dopo la polizia criminale della capitale lo ha declassificato, come si dice in gergo, non ritenendolo più di propria competenza". "Il 10 maggio - conclude Wdr - la polizia criminale del Nordreno-Vestfalia lo classifica come individuo pericoloso", il termine con il quale vengono indicati i potenziali attentatori.