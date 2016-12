Sarebbe stata una morta lenta e atroce quella dei nove italiani uccisi venerdì nell'attentato a un ristorante di Dacca, in Bangladesh. Le autopsie eseguite al policlinico Gemelli di Roma hanno infatti evidenziato segni di torture, tagli provocati da armi affilate (forse machete), mutilazioni, tracce di proiettili e di esplosivo. Non ci sarebbe sulle salme invece alcun segno di un "colpo di grazia".

Cristian Rossi - Imprenditore friulano, ha abitato per anni in Bangladesh, dove curava i rapporti nel Paese per conto di un'azienda di abbigliamento. In Italia aveva avviato un'attività in proprio che prevedeva l'import di vestiario realizzato proprio a Dacca. Lascia la moglie e due gemelline di tre anni. Sarebbe dovuto tornare in Italia venerdì, ma aveva deciso di ritardare la partenza. Nadia Benedetti - Dacca era la sua seconda casa, ma lei, manager 52enne di successo, girava il mondo da una vita dopo aver lasciato Viterbo a 52 anni. "Non ti sei mai fermata, nemmeno nei momenti difficili - scrive la nipote su Facebook -. Un branco di bestie ce l'ha portata via". Marco Tondat - Anch'egli imprenditore tessile, stava per completare le pratiche per il trasferimento in Bangladesh, richiesto circa un anno fa. 39 anni, separato, lascia una figlia di cinque anni. "Viveva per lei - racconta un'amica -. Tutti i sacrifici che faceva in giro per il mondo erano per garantirle un futuro". Adele Puglisi - Aveva vissuto in Sri Lanka e girato il mondo per anni. Poi, nel 2014, era arrivata in Bangladesh, dove lavorava come manager per Artsana. 54 anni, sarebbe dovuta ripartire sabato per l'Italia dove la aspettava il fratello Matteo. Simona Monti - L'ultima volta che era tornata in Italia, nella sua Magliano Sabina, è stato a Pasqua. Aveva salutato il suo compagno senza sapere ancora di essere incinta. 33 anni, è morta quarantotto ore prima di salire sull'aereo che l'avrebbe riportata in Italia per fare le ecografie e gli esami clinici. Claudia D'Antona - Doveva tornare in Italia, ma un impegno l'ha costretta a cancellare il volo. Aveva lasciato Torino nel 1984 ed era volata in India, dove aveva conosciuto il marito, Gianni Boschetti, con cui poi si era trasferita a Dacca. Anche l'uomo venerdì sera era al ristorante, ma si è salvato miracolosamente perché al momento dell'attacco si trovava in giardino, impegnato in una telefonata. Maria Riboli - Per andare a Dacca aveva lasciato un paesino di mille anime, Vigano San Martino. 34 anni, madre di Linda, di 3, era sposata con Simone. "L'hanno massacrata, che altro c'è da dire?", si è sfogata la sorella Graziella dopo aver appreso la notizia. Vincenzo D'Allestro - Impiegato di un'azienda tessile, faceva la spola tra il Bangladesh e Napoli. A Dacca era tornato proprio venerdì. 46anni, da 23 marito di Maria: è toccato a lei riconoscere il cadavere attraverso una foto. Claudio Cappelli - A Barzanò (Lecco) lascia una figlia di 6 anni e la moglie. 46 anni, aveva aperto un'azienda tessile in Brianza e da cinque anni faceva la spola con Dacca. "Siamo sconvolti dalle azioni di quegli infami maledetti assassini", la reazione della sorella.

I terroristi hanno infierito sulle loro vittime in modo tale da non farle morire subito. Il pm romano Francesco Scavo, titolare degli accertamenti, ha firmato il nulla osta per la restituzione delle salme alle famiglie. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali. E sulla tragedia di Dacca il ministro per gli Affari Esteri Paolo Gentiloni riferirà giovedì in Senato.



Sul fronte delle indagini appare inevitabile che la procura di Roma chieda, tramite rogatoria internazionale, alle autorità del Bangladesh di avere copia degli atti dell'inchiesta sull'attacco terroristico. Il pm Scavo, al vaglio del quale c'è anche la possibilità di inviare degli investigatori a Dacca per seguire da vicino le indagini, potrebbe chiedere anche di interrogare il terrorista arrestato e altri soggetti che potrebbero fornire elementi utili per la prosecuzione degli accertamenti.



Mercoledì, intanto, Gian Galeazzo Boschetti, scampato alla morte al contrario della moglie Claudia D'Antona, ha ricostruito con i carabinieri del Ros, la dinamica del tragico attacco. Sentito come testimone, Boschetti, da 22 anni in Bangladesh, ha ribadito di essere sopravvissuto grazie a una telefonata che lo aveva fatto uscire dal locale e di non aver mai avuto sentore che potesse accadere una cosa del genere.



Ma un nuovo video diffuso dell'Isis su Internet minaccia altri attacchi in Bangladesh. Il filmato mostra tre giovani che parlano bengalese e elogiano il commando responsabile dell'attacco a Dacca. Il video è stato diffuso dal Site, il sito di monitoraggio delle attività jihadiste sul web e sarebbe stato girato a Raqqa, la roccaforte dei jihadisti in Siria. "E' stato un assaggio...si ripeterà", dicono i tre nel video.