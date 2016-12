Strage dell'Isis a Dacca: nove italiani tra le vittime trucidate a fil di spada dai terroristi

E' di 20 morti il bilancio della strage compiuta da un commando in un ristorante di Dacca, in Bangladesh. Tra loro italiani, giapponesi, bengalesi e un americano. La Farnesina ha accertato i decessi di 9 vittime. Tredici ostaggi sarebbero stati tratti in salvo. "I nostri hanno assaltato il ristorante, c'è stata una intensa sparatoria", ha precisato un agente. Renzi: "L'Italia non arretra davanti al terrore". Mattarella rientra dal Sudamerica.