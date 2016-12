Bangladesh, Isis assalta ristorante vicino a nostra ambasciata: almeno 24 morti, italiani in ostaggio

Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 1 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 2 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 3 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 4 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 5 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 6 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 7 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 8 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 9 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 10 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 11 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 12 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 13 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 14 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 15 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 16 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 17 di 26 Ansa Ansa Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 18 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 19 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 20 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 21 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 22 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 23 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 24 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 25 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani 26 di 26 Afp Afp Attacco dell'Isis a Dacca: strage al ristorante degli italiani leggi dopo slideshow ingrandisci

Isis rivendica l'attacco - Il locale Holey Artisan Bakery, bersaglio dell'attacco, che si trova sulla Road 79, è a 200 metri di distanza dall'Ambasciata d'Italia a Dacca, che si trova a sua volta sulla Road 74/79. Pochi minuti dopo è arrivata la rivendicazione dell'Isis.



L'ambasciatore: "Sette italiani in ostaggio" - "Ci risultano sette italiani tra gli ostaggi" nel caffé di Dacca assaltato dagli jihadisti. Lo afferma l'ambasciatore italiano in Bangladesh, Mario Palma. Secondo il nostro diplomatico da parte degli assalitori del locale "non c'è alcuna volontà di negoziare". "E' una missione suicida, vogliono attuare un'azione molto forte e cruenta in cui non c'è spazio per il negoziato", ha aggiunto. Gli ostaggi sono imprenditori e commercianti del settore dell'abbigliamento che si trovavano all'interno del locale. L'ambasciatore ha spiegato che ad allertare la sede diplomatica è stato un connazionale che era nel gruppo di italiani e che al momento dell'assalto era uscito nel giardino del locale per fare delle telefonate. Ora lui, ha riferito ancora l'ambasciatore, "è stato tirato fuori". Palma ha inoltre assicurato che tutto il personale dell'ambasciata è al sicuro.



Due poliziotti tra le vittime - La stampa bangladese al momento dà per certa la morte di due agenti della polizia, mentre i poliziotti feriti sarebbero almeno 24. Il bilancio dell'attacco al locale di Dacca, in Bangladesh, è di almeno 24 morti e 40 feriti.



Panettiere italiano riesce a fuggire - Il testimone è uno dei membri dello staff della cucina, Sumon Reza, che è riuscito a fuggire: "Hanno scatenato il panico - ha detto ancora -. Io sono riuscito a scappare in questa confusione". Insieme a lui è riuscito a scappare, come detto, anche un uomo di nazionalità italiana, di professione panettiere.



Ambasciata Usa: "Mettetevi al riparo" - L'ambasciata Usa a Dacca ha scritto su Twitter: "Ci sono notizie di sparatoria e situazione con ostaggi a Gulshan, Dacca. Per favore mettetevi al riparo e monitorate le notizie". Un funzionario di polizia ha confermato alla Bbc che si sospetta che gli assalitori siano islamisti.