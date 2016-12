Assalto a Dacca, le dieci ore di terrore. Drammatico il bilancio: 20 morti

Ore 21.20 l'attacco - Alle 21.20 ora locale (le 17.20 in Italia), un commando di terroristi islamici prende in ostaggio almeno 35 persone, di cui una ventina stranieri (fra questi diversi italiani), dopo aver ucciso due poliziotti.



Commando di 5 persone - Il commando è composto da cinque persone, di cui l'Isis pubblica le foto con kefiah in testa e kalashnikov in mano.



I terroristi rifiutano trattative - Le teste di cuoio nella notte cercano di trattare con i miliziani, senza risultato. Un sito legato all'Isis, Amaq, che aveva già pubblicato la rivendicazione del Califfato, diffonde foto di presunte vittime all'interno del ristorante: cinque o sei cadaveri di donne e uomini per terra, in pozze di sangue, fra i tavoli con ancora i resti della cena.



Risparmiato chi conosceva il Corano - Secondo testimoni, i sequestratori risparmiano chi è in grado di recitare versi del Corano. L'esercito spiega che "la maggior parte delle vittime sono state uccise brutalmente con lame affilate". Sul posto sequestrati una pistola usata dai terroristi, il calcio piegato di un fucile AK22, dispositivi esplosivi improvvisati, un walkie talkie e un gran numero di armi da taglio artigianali.



Ore 7.40 scatta il blitz delle teste di cuoio - Alle 7.40 (le 3.40 in Italia) il blitz delle forze speciali nel ristorante Holey Artisan Bakery. L'attacco dura una decina di minuti, durante i quali si sentono spari ed esplosioni. Gli ostaggi soccorsi sono stati portati in ospedale. Gli assalitori uccisi nel blitz della notte.