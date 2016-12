Tunisi, l'Isis rivendica l'attacco al bus

Isis: "Ci fermeremo quando sarà applicata la Sharia" - "Il tiranno della Tunisia sappia che non saranno al sicuro e che noi non ci fermeremo fino a quando la Sharia di Allah non sarà applicata in Tunisia", si legge ancora nel messaggio.



La Casa Bianca condanna - La Casa Bianca ha condannato con forza l'attacco terroristico offrendo nello stesso tempo il suo sostegno alle autorità di Tunisi per le indagini. In una nota la Casa Bianca, porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime, ha sottolineato il tentativo dei terroristi di sfruttare paura e violenza per minare gli importanti progressi segnati dal popolo tunisino nel perseguire la democrazia e garantisce "un sostegno economico di rilievo per la sicurezza e la governance".