Stragi Parigi, le immagini di Brahim Abdeslam che si fa esplodere in una caffetteria

Salah sarà estradato in Francia entro poche settimane - Salah Abdeslam, che attualmente si trova in Belgio, potrebbe essere estradato in Francia, per essere giudicato per gli attentati di Parigi, nelle prossime settimane. Lo ha confermato il suo avvocato Sven Mary in un'intervista al quotidiano belga 'L'Echo', precisando che l'estradizione è "imminente", una "questione di due o tre settimane". Mary ha anche affermato che, "secondo le prime perizie, la cintura esplosiva" che Salah ha gettato anziché attivarla per farsi esplodere durante gli attacchi di Parigi "era in grado di funzionare". E questo dovrà essere tenuto in conto nel processo. Salah deve rispondere in Belgio di tentato omicidio durante la sparatoria a Forest, avvenuta tre giorni prima della sua cattura e una settimana prima degli attentati di Bruxelles, per cui non è per ora accusato.