Strage Parigi, migliaia di candele illuminano Venezia in memoria di Valeria Solesin

La città di Venezia rende omaggio a Valeria Solesin, la 28enne dottoranda all'Università della Sorbona uccisa venerdì a Parigi nell'assalto al Bataclan, con una veglia di preghiera e di riflessione. Migliaia i partecipanti che in piazza San Marco sfilano silenziosi, con una candela tra le mani, per ricordare il sorriso luminoso della ragazza. "Non dobbiamo avere paura, lei non vorrebbe", ripete il fratello di Valeria.