Strage Parigi, indagini proseguono Salah agli amici: "Non traditemi"

La perquisizione era stata compiuta domenica nella zona dei locali trendy fiamminghi vicino al canale di Bruxelles, in rue de la Clè di fronte a Molenbeek. Secondo alcuni media locali, la notte degli attacchi ci sono stati diversi contatti telefonici dalla capitale francese a quella belga, in particolare tramite messaggi inviati a due cellulari sul territorio belga. Le autorità stanno cercando il proprietario che avrebbe avuto un ruolo di coordinatore, ma questo non sarebbe tra i fermati.



Salah agli amici: "Non traditemi" - Secondo quanto raccontato durante gli interrogatori da Hamza Attou, uno dei due amici che Salah ha chiamato la notte degli attentati per farsi recuperare a Parigi, Abdeslam "era come un bambino di 12 anni che piangeva" al telefono al punto da far "pietà". "Non mi tradire", avrebbe poi ripetuto ossessivamente in preda "al panico" sulla strada del ritorno in auto verso Bruxelles. "Piangeva e gridava raccontando quello che era successo - ha raccontato Hattou - ci ha detto che aveva commesso gli attentati di Parigi, che era la decima persona a compiere questi attentati".