Parigi, il gruppo del Bataclan torna sul palco con gli U2 dopo la strage

Gli Eagles of Death Metal, il gruppo che il 13 novembre stava suonando al Bataclan di Parigi quando sono entrati in azione i terroristi, tornano nella Capitale francese. Secondo Billboard, la band si esibirà insieme agli U2 domenica o lunedì durante uno dei due concerti in programma alla AccorHotels Arena. Sul palco salirà anche il cofondatore del gruppo, Josh Homme, che non era presente la notte della strage.