Parigi 13/11: la notte del terrore

Ore 21:30, Stade de France Nel frattempo allo Stade de France è in corso la partita Francia-Germania. Era solo un'amichevole ma aveva attirato molti tifosi e lo stesso presidente Hollande era sugli spalti a seguire il match. E proprio mezz'ora dopo l'inzio della partita si son sentite tre esplosioni. Troppo forti per essere petardi tant'è vero che la security del presidente è subito scattata mettendo Hollande al sicuro. Solo dopo si è saputo che si trattava di tre kamikaze che si erano fatti esplodere in tre locali (due fast food e una brasserie) vicini allo stadio. La folla spaventata si è riversata sul campo da gioco. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.

ore 21:50 Rue de la Charonne Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il commando che aveva attaccato Rue Alibert ha proseguito la sua marcia di sangue arrivando a colpire il ristorante La Belle Equipe in rue de Charonne. Due uomini hanno sparato sulla terrazza affollata per almeno tre minuti. Si contano 19 vittime e molti feriti. Gli assassini risalgono in auto e si dirigono verso la stazione Charonne.

Secondo i testimoni quattro attentatori sono entrati e hanno cominciato ad uccidere tutti. A colpi di Kalashnikov con freddezza. Hanno avuto il tempo di ricaricare almeno tre volte le loro armi e urlando "Allah Akbar" ("Dio è grande" in arabo) hanno massacrato sul posto 82 persone e ferito più di 100 ragazzi (molti lasciati in fin di vita).



Qui sono finalmente arrivate le teste di cuoio francesi. In pochi minuti si è capito che non erano terroristi pronti a trattare e di conseguenza il presidente Hollande e il premier Manuel Valls hanno dato il via libera al blitz. Tre dei terroristi si sono fatti esplodere, un quarto è stato freddato dalla polizia. Un quinto membro del commando, non è chiaro se prima o dopo l'assalto, si era fatto esplodere su Boulevard Voltaire.



Una notte di terrore. Che non è terminata e che non sappiamo quanto durerà.