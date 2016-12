La polizia francese pubblica la foto del terzo terrorista dello Stadio e lancia un appello

La polizia nazionale francese ha diramato un appello tramite Twitter. Sul post con la foto di uno degli attentatori ancora non identificati dello stadio di Parigi, si chiede a chi ha informazioni di contattare gli investigatori. Secondo una giornalista della Bbc, i kamikaze sarebbe arrivato sull'isola greca di Leros il 3 ottobre, ma si chiamerebbe M. al Mahmod e non Ahmad al Mohammad come risulta dalle foto segnaletiche. In corso gli accertamenti.