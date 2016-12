Da Parigi, l'azzurro del volley Davide Saitta: "La vita è sospesa"

"Ero a casa durante gli attacchi nella sera della vigilia di una partita, tra l'altro importante contro il Lione, quando dall'Italia - ricorda il campione del volley azzurro - hanno iniziato ad arrivare messaggi dai tanti che volevano sapere come stessi. Allora in Tv ho iniziato a seguire le dirette; non vivo lontano dai luoghi delle sparatorie, ma non avevo percezione di quanto stava accadendo, se non dalle immagini televisive".



"Ho contattato - continua - subito un mio amico di Latina che ha un ristorante proprio nell'XI arrondissement: mi raccontava che la polizia li aveva rinchiusi nel locale, per motivi di sicurezza. Poi, alle tre, il comunicato che lo Stadio Charlety oltre al PalaSport Charpy sarebbero rimasti chiusi fino a nuovo ordine, rinviata la sfida tra il mio Paris Volley e Asul - Lyon Volley Ball. E' in forse anche l'incontro di Champions di martedì contro la Dinamo Mosca".



Una notte difficile, vissuta in diretta dopo essere stati catapultati in un incubo dal quale a distanza di ore non si è ancora usciti. "Passerà, si tornerà alla normalità - conclude Saitta, che era a Parigi anche durante l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo, per un match con la maglia del Tolosa - ma non dobbiamo dimenticare che queste tragedie vanno in scena tutti i giorni, in Nigeria, in Afghanistan, in Medio Oriente e non hanno risonanza. La questione è di scala mondiale e non riguarda la sicurezza su situazioni che non si possono prevedere".