Charlie Hebdo risponde all'Isis: "Loro hanno le armi, noi abbiamo lo champagne"

"Loro hanno le armi. Si fottano, noi abbiamo lo champagne”. Non ha "deluso" le aspettative la vignetta scelta da Charlie Hebdo per la copertina del numero che sarà in edicola domani. Lo sfondo è rosso e un ragazzo balla mentre beve champagne che zampilla dai fori dei proiettili sparsi su tutto corpo. La scritta non usa mezzi termini ed esprime tutta l'irriverenza e la satira del giornale francese. La vignetta porta la firma di Coco, Corinne Rey, una dei sopravvissuti all'attacco di gennaio. Una scelta forte che sicuramente farà discutere