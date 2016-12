Bataclan, il padre di una vittima contro Facebook, Google e Twitter: "Hanno aiutato i terroristi"

Nohemi Gonzalez, originaria di El Monte, vicino a Los Angeles, è l'unica persona di nazionalità americana a essere stata uccisa a Parigi. Dal canto loro, le tre società online hanno respinto le accuse definendole infondate e ribadendo il proprio impegno contro i terroristi attivi sui social.



Secondo la legge degli Stati Uniti, le reti sociali non sono responsabili per i contenuti pubblicati sui loro siti. Ma questa volta, secondo l'avvocato che segue la denuncia della famiglia Gonzalez, le tre imprese verrebbero perseguite non sulla base di quanto è stato pubblicato, ma in merito al comportamento che hanno incoraggiato.