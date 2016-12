Attacchi Parigi, morti restano 129

Il bilancio dei morti degli attentati a Parigi resta di 129 persone e non sale a 132 come precedentemente annunciato. Il comunicato degli ospedali della capitale aveva ingenerato un errore annunciando la morte di tre degli 80 feriti ricoverati al pronto soccorso. Si trattava in realtà di tre feriti gravi morti poco dopo gli attentati. Resta invece una situazione molto grave per molti dei feriti ricoverati, 42 dei quali sono in rianimazione.