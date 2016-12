Attacchi a Parigi, il papà di Valeria conferma: "Nostra figlia è morta"

La mamma: "Mancherà a noi e all'Italia" - "Ci mancherà molto e credo, visto il percorso che stava facendo, che mancherà anche al nostro Paese per le doti che aveva", ha aggiunto Luciana Milani. La giovane venerdì sera era con il fidanzato Andrea nella sala concerti Bataclan i due si sono persi di vista subito dopo l'irruzione dei terroristi.



Mattarella: "Uccisa perché rappresentava il futuro" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai genitori di Valeria Solesin un messaggio in cui esprime "cordoglio e solidarietà". "Valeria era figlia d'Italia e d'Europa. E' stata uccisa da mano barbara, fomentata da fanatismo e odio contro la nostra civiltà, i suoi valori di democrazia, di libertà e di convivenza. Valeria è stata uccisa, insieme a tanti altri giovani, perché - ha scritto ancora Il Capo dello Stato - rappresentava il futuro dell'Europa, il nostro futuro".



Il cordoglio di Renzi - Anche il premier Matteo Renzi ha espresso il "cordoglio del governo e di tutti noi alla famiglia di Valeria. Credo che non ci siano parole, faremo di tutto per ricordare questa giovane ricercatrice. Penseremo con la famiglia un modo, magari una borsa di studio".



Le parole del sindaco Brugnaro - Su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha espresso il suo cordoglio: "A nome mio personale e di tutta la città di Venezia esprimo il cordoglio più profondo per la morte di Valeria Solesin". Il primo cittadino associa al tweet gli hashtag #ValeriaSolesin e #preghiamoassieme.



Valeria studiava alla Sorbona - Già sabato sera il ragazzo della giovane confermava la sua morte. "Andrea ci ha telefonato da Parigi e ci ha detto che Valeria è morta", ha detto una zia del ragazzo. La 28enne, dottoranda in demografia all'istituto di Demografia dell'Università Sorbona, viveva a Parigi da sei anni.



Difficile il riconoscimento delle vittime - Diversi Paesi sono in difficoltà per il riconoscimento delle vittime, molte delle quali hanno perso i documenti cercando di fuggire agli attacchi. Finora, ha riferito il premier francese Manuel Valls, sono stati identificati 103 corpi delle 129 vittime delle stragi di Parigi.



Morte Valeria, la procura di Roma indaga - La Procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo sulla morte di Valeria Solesin. Gli accertamenti avviati a Piazzale Clodio vertono anche sul ferimento di due cittadini residenti a Senigallia. Gli inquirenti sono in stretto contatto con la Farnesina.



"Sta bene l'altra italiana coinvolta" - Laura Apolloni, l'italiana ferita nell'attacco di venerdì al Bataclan di Parigi "è stata operata e sta bene, anche se molto scossa". Lo ha detto il console italiano a Parigi, Andrea Cavallari. La Apolloni è rimasta ferita da un proiettile alla spalla destra.



Si aggrava bilancio: vittime sono 132 - E' salito a 132 morti il tragico bilancio delle stragi di Parigi. Tre dei feriti ricoverati all'ospedale non ce l'hanno fatta. 42 sono ancora in rianimazione.