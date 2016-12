PorteOuverte, l'hashtag francese per reagire

E' intorno all'hashtag #PorteOuverte (Porta Aperta) che sui social network si ricompatta e mobilita la popolazione di Parigi, sotto attacco terroristico. #PorteOuverte viene usato dai residenti nelle zone della capitale francese in cui sono avvenute le sparatorie per invitare i passanti, in preda al panico e impossibilitati a tornare a casa per via delle strade bloccate, a trovare rifugio nelle loro abitazioni.