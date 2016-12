18 novembre 2015 #JeSuisEnTerrasse, così i parigini dicono no al terrorismo e si riprendono la città Tornano a popolarsi i caffè e le brasserie della capitale che non vuole arrendersi alla paura e non rinuncia alle sue abitudini Tweet google 0 Invia ad un amico

16:32 - Tornare a frequentare bar e ristoranti per non darla vinta ai terroristi. E' l'idea - semplice, ma forte valore simbolico - dei giovani della capitale: dopo il virale #JeSuisCharlie, su Twitter e soprattutto su Instagram è l'ora degli hashtag #TousAuBistrot, tutti al bistrot, e #JeSuisEnTerrasse, cioè l'immancabile déhors sul marciapiede dei locali parigini.

Oltre alla sala da concerti Bataclan, dove c'è stata una vera e propria mattanza, i locali parigini sono stati infatti fra i luoghi presi di mira dalla cellula jihadista, con un bilancio drammatico: 19 morti al bar Belle Equipe, in rue de Charonne, cinque al bar À La Bonne Bière, all’incrocio tra rue Fontaine e rue Faubourg du Temple; altri 15 fra il bar Le Carillon e il ristorante Le Petit Cambodge, all'incrocio tra rue Alibert e Rue Bichat.



Una carneficina che Parigi non dimentica, ma che non vuole nemmeno far diventare il pretesto per rinunciare alla socializzazione, al relax con gli amici, al divertimento: in due parole, alla vita quotidiana.