"Al Califfato non importa della Palestina Kamikaze non su barconi ma su yacht"

Risolvere la questione arabo-palestinese non basta per fermare l'Isis: chi lo pensa non ha ancora ben capito cosa sia il Califfato. “Isis è un magnete che affascina individui violenti perché dà loro una terra concreta, quello che loro chiamano, appunto, Stato. Isis va fermato, in primis, con la forza , e prevenendo la radicalizzazione. E poi c'e' il problema Assad”. L'analisi arriva da Londra, dalla ricercatrice italiana Virginia Comolli , occhio sul mondo islamico dell' International Institute for Strategic Studies.

Perché il Medioriente non è tutto - Il ragionamento è chiaro: tutti o quasi i gruppi estremisti si rifanno al conflitto tra Israele e Palestina ma ormai per molti di loro è solo un pretesto. “Senza il nodo arabo-palestinese – dice a Tgcom24 Virginia Comolli – si toglierebbe solo una forma di retorica, un punto di propaganda. Ma non si tolgono così armi e uomini all'Isis. Il Califfato va combattuto militarmente, non c'è alternativa. Intendiamoci sul concetto di risposta militare: se si mandassero truppe di terra come accaduto in Iraq si farebbe il loro gioco perché agli occhi del mondo musulmano sarebbe l'ennesima invasione armata occidentale”. Praticamente, la tanto acclamata crociata servita su un vassoio d'argento. In questo senso gli eserciti dei Paesi arabi sono in una posizione migliore per intervenire.

Una risata incredula seppellisce un'idea provocatoria circolata in Italia e ingigantita da Internet, ossia quella di riconoscere lo Stato Islamico e poi trattare con lui. “Non ci credo – dice – non è possibile pensare una cosa simile. Sarebbe la loro vittoria e la nostra resa. Ma vedete un tavolo di trattativa con Al Baghdadi da un lato e Ban Ki Moon dall'altro?”.

Da Osama ad Al Baghdadi – Sbaglia chi crede che il Califfo discenda dal Principe del terrore: “Osama Bin Laden aveva in mente un califfato globale e Al Qaeda era legata a lui: banalmente detto - prosegue l'autrice di "Boko Haram - Nigeria's Islamist Insurgency", pubblicato da Hurst - una volta eliminato Bin Laden, la sua rete ha perso energia a livello internazionale e guadagnato a livello locale: dalla Nigeria al Corno d'Africa passando per la Libia ogni gruppo filo Al Qaeda (con l'unica eccezione di Al Qaeda nella Penisola Arabica, responsabile dell'attacco a Charlie Hebdo) ha regionalizzato lo scontro. Bin Laden pescava manovalanza da food fighters, da uomini senza lavoro e senza prospettive sociali. L'ideologia era tutto sommato poca rispetto a cio' che vediamo oggi in Siria o Iraq”. Al Baghdadi no: “Lui uno Stato concreto ai suoi l'ha dato e così è in grado di attrarre moltissime persone da tutto il mondo, pronte a immolarsi o a uccidere. - dice Comolli - Isis ha gente di ogni livello, anche ingegneri e informatici che mettono a disposizione le loro conoscenze per il Califfo. Fateci caso: mai prima d'ora si erano viste intere famiglie partire dall'Europa per arruolarsi nella jihad. Ora sì: perché Isis offre loro uno stato e un modello di vita.”

Il bilancio del Califfo - E' risaputo che le entrate dei miliziani arrivano dalle nostre tasche dopo un giro tortuoso. Purtroppo nessuno si indigna più, o più di tanto: petrolio e gas sono nel sottosuolo dello Stato Islamico o di chi lo finanzia. Capitolo armi: “In Inghilterra si fabbricano armi per l'Arabia, è risaputo ma si continua a farlo. Si fanno affari con un Paese che viola diritti umani costantemente e che apre scuole wahabite ovunque. In quelle scuole basta un imam radicale per infiammare la piazza. Il discorso andrebbe rivisto a monte”.

“Paura dei barconi? Guardiamoci dagli yacht” - A una settimana dagli attacchi che hanno cambiato la nostra vita, siamo inondati da messaggi di ogni tipo diretti più alla nostra pancia che alla nostra testa. La paura è un ottimo collante per un Paese, la paura entra in casa in tv o sui social sottoforma di un barcone di clandestini che “poi diventano terroristi”. “Questa voce arriva anche a noi a Londra – attacca Comolli – ma è un ragionamento che non sta in piedi. Ovvio, su migliaia di persone che arrivano qualche criminale ci sarà per forza. Ma tutti sappiamo quanto l'Isis sia economicamente forte e quanto sia difficile arrivare sani e salvi in Italia a bordo di una carretta del mare. Perché un qualsiasi capo Isis dovrebbe imbarcare uno dei suoi kamikaze per Lampedusa rischiando il naufragio o di venir fermato per un controllo? Con i soldi che hanno si comprano uno yacht (che nessuno controlla mai) e approdano tranquillamente in Italia o in Spagna”.

Se scappassimo noi dall'Isis? - E infine una domanda destinata purtroppo a restare senza risposta: “Perché invece di considerare ogni rifugiato un potenziale terrorista – spiega la ricercatrice italiana – non si fa lo sforzo di capire quale violenza, malattia o guerra lo spinga a rischiare la vita in mezzo al mare? Estremizzando ogni utopistico scenario, se un italiano fosse inseguito dai tagliagole dell'Isis non tenterebbe di fare lo stesso?"