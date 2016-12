Rio, proteste sul percorso della torcia olimpica: la polizia spara

La polizia ha riferito che i dimostranti a Duque de Caixas, nell'area settentrionale della città, hanno lanciato pietre e bloccato la via su cui la torcia doveva passare. Gli agenti li hanno dispersi e un video diffuso sui social media ha scatenato critiche e amplificato le accuse sul fatto che le autorità per i Giochi abbiano ignorato le fasce povere della popolazione. Un delegato di un gruppo organizzatore locale ha descritto l'incidente come isolato e affermato che i manifestanti non sono riusciti a deviare il percorso della torcia.



La fiamma è arrivata sulla terraferma mentre a pochi chilometri di distanza 450 poliziotti pesantemente armati partecipavano a una megaoperazione contro i trafficanti di droga ed eseguivano decine di arresti nel Complexo do Alemao, favela 'pacificata' nella Zona Nord di Rio vicino all'aeroporto internazionale Galeao e alle strutture olimpiche. Sono 85mila i poliziotti, soldati e guardie di sicurezza dispiegati a Rio per la sicurezza durante i Giochi olimpici, più del doppio rispetto a Londra 2012, con il duplice obiettivo di evitare attacchi terroristici e criminalità comune.