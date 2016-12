Rio de Janeiro, spari contro una pattuglia: un militare morto e due feriti

Sparatoria contro una pattuglia in servizio a Rio de Janerio proprio mentre si disputano le Olimpiadi 2016. Un militare è stato ucciso mentre altri due sono rimasti feriti. L'attacco è avvenuto nella favela di Marè. Uno dei due soldati feriti, Helio Andrade, è stato colpito alla testa ed è in gravi condizioni nell'ospedale Salgado Filho. L'altro, identificato come il capitano Alen Marcos Rodrigues Ferreira, è stato colpito di striscio al volto.