Rio 2016, rapporto shock di Amnesty International: la polizia uccide più di una persona al giorno

"Il Brasile ha perso le Olimpiadi prima ancora di cominciare", dichiara Atila Roque, direttore di Amnesty Brasile. L'Istituto di sicurezza pubblica dello Stato di Rio de Janeiro fa sapere che a giugno sono morte per mano della polizia cittadina 49 persone, altre 40 a maggio e 35 ad aprile. A luglio si contano già 51 morti. Mentre dal 2009, l'anno in cui Rio vinse la gara per ospitare i Giochi, gli agenti hanno ucciso più di 2.600 persone solo nel territorio della Capitale.



"I livelli di brutalità della polizia sono scioccanti - dichiara ancora Roque -. L'aumento degli omicidi per mano degli agenti appare inarrestabile e mette in serio dubbio ogni possibilità di un'eredità olimpica positiva in fatto di sicurezza pubblica. Sembra che le autorità si preoccupino solo di quanto bello può essere il villaggio olimpico. Prendano piuttosto seri provvedimenti per prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani e consegnare alla giustizia i responsabili di tali fatti".