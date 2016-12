Rio 2016, manuale dell'Isis ai suoi seguaci: pubblicate le istruzioni per gli attacchi durante le Olimpiadi

Il documento elenca 17 modalità di attacco, tra cui l'avvelenamento di cibi e bevande o l'uso di "droni-bomba" con velivoli giocattolo carichi di esplosivo, o più eclatanti attacchi ad aeroporti o al trasporto pubblico, e rapimenti. Si invitava inoltre a prendere come modello l'assalto contro gli atleti israeliani a Monaco '72 culminato in una strage. Da settimane, l'Isis sta diffondendo la propria propaganda con traduzioni in portoghese. In questo quadro, il governo brasiliano sta collaborando con l'antiterrorismo statunitense per individuare potenziali progetti di attentati.